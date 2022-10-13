針對民進黨林錫耀日前表示，在野黨操作「討厭民進黨」的氣氛沒有形成，一定要在選前努力宣傳顧好基本盤一事，國民黨立委賴士葆13日透過臉書發文指出，在總統蔡英文領導下，討厭民進黨的氛圍早已形成，11月26日當天便能見真章。至於中央研究院前院長李遠哲勇於坦承自己識人不明，卻寄望副總統賴清德是下一個「彌賽亞」，顯見其見識與觀察力相當掉漆。

賴士葆說，其實國民黨沒有那麼大的本事可以操弄民意。反倒是蔡英文和民進黨堅持捍衛林智堅的清白、堅稱政府沒有擋疫苗、政府透過NCC操弄媒體到沒有法紀的地步、豢養側翼網軍帶風向製造社會混亂等等，致使討厭民進黨的氛圍形成，畢竟實在有太多不公不義、沒有是非黑白的事情，堆疊積蓄人民的憤怒。

針對李遠哲近期發言，賴士葆表示，他想肯定李遠哲勇於說出自身識人不明的經歷，比如，李遠哲挺前總統李登輝卻見李與黑道掛鉤；挺前總統陳水扁最後卻貪污收場；挺蔡英文卻看見國家腐化的速度比過去更快。

不過，賴士葆認為，領導人讓台灣付出向下沉淪的代價，李遠哲責無旁貸，他道出遲來的覺悟，卻指望賴清德會是下一個「彌賽亞」，實際上李遠哲見識與觀察力，早已掉漆。民進黨究竟是否為領導國家最優秀的政黨，選民會在11月26日當天給出答案。