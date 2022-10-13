梁晨興（左起）、 林思廷、竇智孔今天出席金鐘入圍分享會。（八大提供）

竇智孔以八大外景節目《台灣第一等》入圍金鐘獎生活風格節目主持人獎，他今（13日）出席八大電視台舉辦的金鐘分享會， 對於連續2年獲評審青睞，有信心獲獎嗎？他說從沒想過這個問題，「發自內心覺得能入圍就很開心、是一種肯定。」

竇智孔自爆去年走紅毯時被太座幃幃說他走得有點尷尬，讓他忍不住跟老婆喊話：「妳來走走看！」再度取得金鐘獎門票的竇智孔表示，今年將帶幃幃一起走紅毯，他開玩笑說：「就看她尷不尷尬。」

他已請造型師打理自己和老婆的戰袍，為了帥氣參加金鐘盛宴，在計算熱量的飲食控制下，透露已瘦4公斤多，也稱老婆「肉眼看得出來」瘦了。他說老婆期待又緊張，還特地染髮、弄指甲，希望美美亮相，但強調她不會走性感路線，開玩笑說：「要有料才能露吧。」

竇智孔上山下海主持《台灣第一等》2年多，自爆最不上手的就是爬山，「尤其是階梯式的，走樓梯我真的不行，光爬過一次抹茶山我就快瘋了。」他透露別人爬抹茶山都是上去攻頂就下山，他們當初還是上去之後有紮營，隔天才下來，推測自己不擅長爬樓梯的原因，可能和以前騎腳踏車、摩托車或玩極限運動、打球的一些動作，影響到膝蓋有關。

此外，林思廷以《超感應學園》校花一角入圍戲劇節目最具潛力新人獎，她回想當時演出就是把自己少女的一面拿出來，也透露有收到來自合演《超感應學園》的香港演員姜濤的道賀恭喜。以《無神之地不下雨》角逐戲劇類節目視覺特效獎的入圍者之一梁晨興則表示，雖然是金鐘獎第1次有特效獎項，但所有入圍作品完整性都很好，感謝評審的肯定。