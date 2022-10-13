南韓釜山國際影展5日在海雲台盛大舉行，不少巨星出席共襄盛舉，還請來香港巨星梁朝偉和劉嘉玲，除此之外還有香港女星梁詠琪、導演陳可辛、女星吳君如都應邀出席，近日吳君如在社群平台曬出與韓國影星用餐的畫面，其中有大咖女星金姝怜，令許多粉絲感到驚喜。

吳君如今（13日）上傳Instagram限時動態，吳君如自拍介紹「我們在這邊（韓國）吃飯」國際交流有許多中韓演員，她身邊坐著老公陳可辛，讓吳君如形容簡直是左擁右抱，影片拍到遠處的一位女演員，該名女演員注意到鏡頭後也熱情打招呼，大方比出愛心，讓吳君如笑出了聲，隨後吳君如到該女演員的位置和她錄影，這才看清楚是影集《魷魚遊戲》中飾演「韓美女」的45歲演員金姝怜。

影片中金姝怜靠在吳君如肩上，兩人相當親暱的樣子，吳君如問對方「妳可以教我怎麼說妳的名字嗎？」金姝怜一個字一個字慢慢說出，吳君如說完後金姝怜給予大大的肯定，讓吳君如發出豪邁笑聲，兩人逗趣互動相當可愛；除了金姝怜吳君如還有和岀演《無法抗拒的他》的小鮮肉演員李正河（이정하），和《我的室友是九尾狐》的男演員金度完 (김도완)等人拍短片，吳君如也嘗試唸他們的名字，不過唸得不是很標準，她描述韓國小鮮肉都長得很可愛，也幽默調侃即使自己發音不標準，對方也不敢糾正她。