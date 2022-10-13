梁文音日前拍攝MV大秀性感好身材。（環球音樂提供）

梁文音近來推出新歌〈你是說謊的人〉。（環球音樂提供）

梁文音在2年前恢單，現階段享受專屬自己的生活、運動時光。她日前拍攝新歌〈你是說謊的人〉MV，唱出感情中的背叛，需要正面直視謊言與傷害，才能慢慢地修補滿是傷痕的心，導演還安排一面長寬超過100公分的大鏡子，用鐵鎚奮力擊碎鏡面，讓她在面對鏡子演出時，一度情緒激動，看著回放畫面忍不住淚崩，她直呼：「有種心疼自己的感覺。」

她在MV中突破過往尺度，一連換上3套性感服裝，起初穿著緊身衣躺在鏡面地板上滾動，搭配音樂轉身律動，隨後換上性感舞衣跟著音樂自然舞動，更大秀完美窈窕曲線，開拍前為了求得更好的體態，敬業的她還當場做起伏地挺身，最後看到拍攝成果後，開心說：「這是誰呀，我完全不認識。」

她時隔4年推出新專輯《好好對待她》，過去總是表現出幸福陽光的樣貌，卻很少表現出內心的陰暗面，如同〈宜自己〉是首陽光正面的歌曲；〈你是說謊的人〉則是正視自己心靈深處的黑暗，她想以這首歌曲來鼓勵大家，不用刻意去隱藏自己的情緒，誠實地面對所有內在情緒，就算是心痛、難過，還是可以好好地振作起來，走向新的階段，她感性說：「希望我能夠透過歌聲唱出過去內心的痛，也可以再用音樂帶給歌迷朋友們力量，勇敢站起來。」