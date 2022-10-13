竇智孔的好友黃嘉千和加拿大籍老公夏克立16年婚姻破局，上個月離婚官司開打，他第一時間發文稱「下課粒垃圾」，還指出黃嘉千被對方傷害。竇智孔今（13日）出席八大電視台舉辦的金鐘分享會，被問到夏克立日前在臉書疑似抱怨黃嘉千操縱媒體，他說：「公理和正義有一天會水落石出，就是等。」雖然表示現在已進入司法程序，不方便多說話，但一直有跟黃嘉千聯絡，不清楚她現在心情如何，但覺得她很堅強。

而竇智孔今年以外景節目《台灣第一等》入圍生活風格節目主持人獎，對於連續2年獲評審青睞，有信心獲獎嗎？他說從沒想過這個問題，「發自內心覺得能入圍就很開心、是一種肯定。」今年將帶老婆幃幃一起走紅毯，已請造型師打理自己和老婆的戰袍。問他會想帶2個兒子出席金鐘嗎？他反問：「小朋友來這個好嗎？」他曾帶他們出外景，但小孩看到攝影機，有時會人來瘋，加上疫情，現在較少帶他們一起工作。