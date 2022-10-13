民進黨台北市長參選人陳時中喊當選市長後成立「國際事務局」，陳時中更在推動國際事務局座談會中與外國人互動。國民黨台北市議員徐巧芯表示，陳時中與外國人互動，講出來的英文只有Hi、Hello、Everyone、Nice to see you、Thank you、Vote me？讓她笑到肚子好痛。

徐巧芯今(13日)在臉書粉專分享陳時中在國際事務局座談會中與外國人互動的影片，並大笑表示，不能只有她看到：第一句問好就問人家 How are you 「going」，有人可以幫我神翻譯一下嗎？好啦勉強給過，但說要成立國際事務局的候選人，除了開場念稿講英文，互動時講出來的英文只有Hi、Hello、Everyone、Nice to see you、Thank you、Vote me？煩餒，笑到肚子好痛。

徐巧芯更分析該國際事務局影片結構：

30秒：外國人講話。

45秒：開場，陳時中看稿念英文。

90秒：外國人提意見（舉辦跨文化活動、日常交通）。

77秒：陳時中用中文答覆台北要有國際競爭力=>完全沒回答提問。

60秒 ：外國人提意見(永久居留證可否投票？)

82秒：陳時中用中文答覆國際事務局不是要幫大家賺大錢=>完全沒回答提問。

網友紛紛說，「又被巧芯給發現了」、「我到底看到了什麼？」、「好好笑」、「跟當部長一樣，問政策講了一大篇，結果沒內容，看(影片)裡面的外國人一個比一個臉尷尬-.-」。