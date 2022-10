民進黨台北市長參選人陳時中喊當選市長後成立「國際事務局」,陳時中更在推動國際事務局座談會中與外國人互動。國民黨台北市議員徐巧芯表示,陳時中與外國人互動,講出來的英文只有Hi、Hello、Everyone、Nice to see you、Thank you、Vote me?讓她笑到肚子好痛。

徐巧芯今(13日)在臉書粉專分享陳時中在國際事務局座談會中與外國人互動的影片,並大笑表示,不能只有她看到:第一句問好就問人家 How are you 「going」,有人可以幫我神翻譯一下嗎?好啦勉強給過,但說要成立國際事務局的候選人,除了開場念稿講英文,互動時講出來的英文只有Hi、Hello、Everyone、Nice to see you、Thank you、Vote me?煩餒,笑到肚子好痛。

徐巧芯更分析該國際事務局影片結構:

30秒:外國人講話。

45秒:開場,陳時中看稿念英文。

90秒:外國人提意見(舉辦跨文化活動、日常交通)。

77秒:陳時中用中文答覆台北要有國際競爭力=>完全沒回答提問。

60秒 :外國人提意見(永久居留證可否投票?)

82秒:陳時中用中文答覆國際事務局不是要幫大家賺大錢=>完全沒回答提問。

網友紛紛說,「又被巧芯給發現了」、「我到底看到了什麼?」、「好好笑」、「跟當部長一樣,問政策講了一大篇,結果沒內容,看(影片)裡面的外國人一個比一個臉尷尬-.-」。