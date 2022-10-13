來自澳洲的知名酒莊Penfolds Wines奔富葡萄酒，近日在台舉辦2022珍藏系列新酒，除了極富盛名的澳洲系列，也推出加州系列葡萄酒和法國香檳系列，來自南北半球三大產區的葡萄酒匯集一堂，各具特色，但每款酒都傳承延續奔富酒莊的獨特風味，其中又取用高品質葡萄酒釀造的葛蘭許(Grange)為箇中代表作，是具備窖藏價值的佳釀。

澳洲獨特的地理位置與氣候特色，讓2018年的葛蘭許(Grange)葡萄酒得天獨厚，獲得眾多酒評專家的推崇，獲得Andrew Caillard MW、Ken Gargett、Nick Stock、Tony Love、Lisa Perrotti-Brown等人的滿分評鑑，全球知名的酒評網James Suckling更給予100分的完美評鑑，認為是繼1990與2010年份後的另一個頂尖年份佳釀。

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