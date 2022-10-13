美國9月消費者物價指數（CPI）年增8.2%，超乎預期的8.1%，美股期貨指數應聲暴跌，道瓊期貨指數重挫逾500點，那斯達克100指數期貨跌約2.5%。

截至台灣時間20點38分，道瓊期貨指數大跌500.7點，跌幅1.71%，報28710.1點；那斯達克100指數期貨跌268.6點，跌幅近2.5%；標普500期指下跌1.8%。

美國9月CPI年增8.2%，雖低於前值8.3%，但超乎市場預期的8.1%，按月升幅0.4%，也高於預期的0.2%。扣除食品和能源的9月核心CPI，年增6.6%，超乎預期的6.5%，按月升幅0.6%，高於預期的0.4%。

美國9月非農就業報告強勁，成長26.3萬人，雖低於8月的31.5萬人，但高於市場預期的25.5萬人，而失業率則回落3.5%，低於前值的3.7%，顯示就業市場強勁。

另外，日前公布的9月生產者物價指數（PPI）年增8.5%和月增0.4%，雙雙高於市場預期的8.4%和0.2%。數據均意味著聯準會（Fed）可能會再次大幅升息。