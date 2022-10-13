新光金、開發金接連發生大股東干政現象，金管會重罰後今日祭出大股東干政條款，明訂金控、銀行大股東若對經營決策有意見，須透過其董事代表人在董事會或功能性會議表達，不得自行找高階經理人、召集會議或以其他方式不當介入公司決策，違反最重撤銷其董事代表職務，即日起上路。

金管會銀行局副局長童政彰透露，陸續接到大股東干政的檢舉和陳情案。為強化金融控股公司及銀行之公司治理，金管會增訂公司與有控制能力股東間溝通互動應遵循原則：

有控制能力股東與公司間之溝通聯繫，應透過該股東所指派當選為金融控股公司（銀行）董事之代表人，該董事代表人如有必要，得邀請公司經理人員陪同與該股東溝通，並應由金融控股公司（銀行）將溝通情形作成紀錄。

有控制能力股東如對董事會議案或公司經營決策有建議時，應由其董事代表人於董事會或功能性委員會上提出，進行意見交流與議合，不得逕自召集會議或以其他方式不當介入公司決策。

董事長若長期於國內外以異地辦公、居家辦公或視訊會議等遠距辦公模式執行職務時，必須要注意是否能有效執行職務，若董事長無法執行職務時，推選的董事長代理人必須符合「產金分離」；代理人於代理期間所得行使職權，不得逾越董事長權限，如有限制，應事先明確列出。

未來若有違反，金管會將依銀行法及金控法的內控疏失，輕則罰鍰 200萬-5000萬元，最重撤銷大股東的董事代表身分。