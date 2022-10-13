取自蔡英文臉書

今天是國境開放的第一天！蔡英文總統表示，無論是出境安檢、通關查驗，還有免稅店、航空公司的機組員等等，為了這次的開放，都做好萬全的準備。接下來，我們要讓台灣走出世界，讓世界走進台灣。「我要向所有的國際朋友說，台灣準備好了，歡迎大家來台灣」！

蔡英文今晚在臉書表示，經過兩年多的日子，台灣的國境終於在今天開放了，以後到台灣，不用隔離，只要進行7天的自主防疫。「台灣擺脫疫情陰霾，迎接曙光，我要深深地感謝所有團結防疫的每一位國人」。

特別是台灣的國門，桃園機場，她說，我們防疫的第一道防線，從疫情發生以來，機場工作人員不僅面臨艱困的挑戰，更肩負重要的任務。不論是防疫包機、入境檢疫、運送疫苗，再辛苦、再艱困的挑戰，機場的工作同仁都扛起責任，完成任務，守護了台灣人民。

蔡英文表示，今天她到桃園機場，就是要特別感謝所有在國門第一線工作的同仁，包括防疫人員、防疫計程車司機、安檢人員、空服員、商店員工等等，大家共同為台灣組成了最堅韌的防疫國家隊。機場工作同仁很有信心的告訴她，國境開放，「我們已經準備好。」看著大家堅定的表情，她也很有信心。

她說，今天，她看到空服員、免稅店的朋友，臉上洋溢著笑容，大家都蓄勢待發。無論是出境安檢、通關查驗，還有免稅店、航空公司的機組員等等，為了這次的開放，都做好萬全的準備。接下來，我們要讓台灣走出世界，讓世界走進台灣。「我要向所有的國際朋友說，台灣準備好了，歡迎大家來台灣」！