前總統馬英九(右三)陪同林燕祝(左邊白衣者)到黃昏市場掃街拜票。(曹婷婷攝)

前總統馬英九今天傍晚到台南永康，陪同爭取連任的市議員參選人林燕祝到黃昏市場掃街拜票。他致詞時批評，蔡英文最大失敗就是兩岸關係，除了經濟因素會影響大家生育意願，兩岸關係也是重要因素，他說，要提高生育率，兩岸關係一定要好。

馬英九今晚出席國民黨台南市長參選人謝龍介募款餐會，傍晚先提前陪同林燕祝掃街。他說，近來因得知林燕祝飽受「民調第一」、「穩當選」等耳語影響，希望陪同掃街穩定她的選情。兩人沿途向攤商及民眾請託，現場也有菜販送菜頭，祝福她選情能有「好彩頭」。

針對謝龍介提出生育政策，他說，正是因為兩岸關係太差，加上經濟因素影響，才會讓年輕人更不敢生孩子。

馬英九表示，謝龍介提出的生育政策包括0到3歲尿布免費，第1胎補助3萬元、第2胎5萬元的政策非常好，但想要落實，前提是兩岸關係一定要好，營造一個安全和平的大環境。

他也提到，前總統李登輝任內，兩岸曾經歷飛彈危機，導致新生兒少了5萬8000人，陳水扁任內主張一邊一國，兩岸關係也不好，新生兒減少10萬1000人。蔡英文擔任總統6年來，新生兒也減少了5萬4000人，而他做了8年總統，新生兒增加1萬5000人。

他說，他於總統任內提出獎勵生育措施，蔡政府不只全學，而且還加碼，但卻沒有效果，「就是因為年輕人看到經濟情況和兩岸關係不好，不想生育。」