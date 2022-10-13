時裝設計新人獎首獎為來自臺灣的胡俊丞，作品「劍擊世紀」。（陳君瑋攝）

時裝設計新人獎優勝獎為林玥妤作品「磁線」。（陳君瑋攝）

時裝設計新人獎優勝獎為楊佳凰作品「美麗的人們呀」。（陳君瑋攝）

時裝設計新人獎12位入圍決賽的設計新秀作品，13日在松山文創園區4號倉庫參加決賽。（陳君瑋攝）

時裝設計新人獎12位入圍決賽的設計新秀作品，13日在松山文創園區4號倉庫參加決賽。（陳君瑋攝）

時裝設計新人獎12位入圍決賽的設計新秀作品，13日在松山文創園區4號倉庫參加決賽。（陳君瑋攝）

時裝設計新人獎12位入圍決賽的設計新秀作品，13日在松山文創園區4號倉庫參加決賽。（陳君瑋攝）

時裝設計新人獎12位入圍決賽的設計新秀作品，13日在松山文創園區4號倉庫參加決賽。（陳君瑋攝）

時裝設計新人獎12位入圍決賽的設計新秀作品，13日在松山文創園區4號倉庫參加決賽。（陳君瑋攝）

時裝設計新人獎12位入圍決賽的設計新秀作品，13日在松山文創園區4號倉庫參加決賽。（陳君瑋攝）

時裝設計新人獎（Taiwan Fashion Design Award）13日於松山文創園區4號倉庫舉辦決選暨頒獎典禮，新人獎自2013年晉升為國際性競賽後，吸引國際頂尖時裝院校新銳參賽。首獎者為來自臺灣的胡俊丞，作品「劍擊世紀」，從近460多位來自歐美亞17個國家地區的參賽者脫穎而出，獲得美金1萬元獎金。兩名優勝獎為林玥妤作品「磁線」與楊佳凰作品「美麗的人們呀」，各獲得美金5千元。

工業局表示，為加速產業自傳統OEM代工，升級為具研發與產品設計能力的ODM模式轉型發展，於1987年起辦理「時裝設計新人獎」，由紡織業拓展會執行，透過競賽活動平台發掘具潛力新秀，並鼓勵國內優秀設計人才進入產業，歷屆得獎者迄今已逾270位，9成以上投入時尚設計相關產業，逐漸成為產業的中堅份子，每年設計開發新品並進行大量生產製造，帶動紡織及服飾產業提升產值20.4億元，增加產業整體設計能量。

本屆競賽重磅聘邀國際時尚大師與指標性時尚媒體組成評審團，包括法國品牌設計師Pascal Millet、台灣服裝設計師竇騰璜、ELLE國際總監Valeria Bessolo Llopiz、Inside Fashion時尚媒體常務董事Jane Singer、日本ONE O Ltd.時尚整合行銷公司CEO松井智則、紡拓會紡織品設計處處長江夏碧，國際評審雖因疫情考量未能親臨決賽典禮現場，透過實體展演、線上直播並行方式，將身處法、日、港、台四地評審同步連線評分。評審團肯定每件作品呈現的永續意涵，入圍作品運用純熟技巧、針織全成型精準織造技術、廢棄素材美學運用，製成獨一無二的服裝，以情感或單品多重搭配組合延續款式，降低服裝被淘汰的機會，珍愛擁有的資源。