中國網消息，大陸國務院聯防聯控機制13日召開記者會，針對普遍認為病毒都這麼輕了，為何不能與病毒「共存」？為何付出相當多力量堅持「動態清零」？大陸國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年從「動態清零」概念和最關鍵要素分析：一是此抗疫理念係基於「人民至上、生命至上」；二是從疫情危害性大小判斷；三是中國人口總數大、老年人口多，不容大量重症和死亡；四是新冠病毒的變異、毒力、致病力、危害性仍沒辦法完全掌握；五是對新冠造成的長期危害不完全了解。

梁萬年說，首先，中國政府施行「動態清零」是基於「人民至上、生命至上」的抗疫理念所決定的。阻斷疫情的核心就是要快速發現、快速撲滅，發現一起，撲滅一起。

簡單來說「動態清零」的核心是阻斷疫情的持續性社區傳播，防止疫情形成規模性流行或者規模性疫情反彈。做到「動態清零」，一是快速，快速發現、快速處置；二是精準，精準識別疫情、畫定疫區範圍、流行病學調查、密切接觸者判定和管理、臨床救治，最終精準平衡好疫情防控和社會經濟發展。

第二，衡量一個疫情危害性大小有兩個不同視角。國際上通用的公共衛生的視角是站在群體角度，使用死亡率、超額死亡率等指標來衡量，而不是以病死率、個體視角衡量。目前來看，新冠肺炎疫情無論是原始株、還是以往的變異株，特別是Omicron變異株導致的超額死亡還是比較高，經研究在10萬分之100以上。

第三，中國人口總數大，老年人口比例高，有2.67億人，還有大量基礎病患者等新冠高危人群，如果放鬆，勢必會造成大量感染、導致大量重症乃至死亡，不能夠容忍。

第四，現在科學上對新冠病毒的變異，今後向什麼方向變，變異以後它的毒力、致病力、危害性的大小仍然沒有完全辦法掌握。

第五，要考慮這個疾病的長期危害。現在國際上，各國科學家非常關注和擔憂感染新冠後的後遺症問題，有研究表明有一定比例的感染者會出現諸如疲勞、呼吸困難、神經認知障礙等多種後遺症，對這種情況的致病機理、最終持續時間，科學上也不完全了解，新冠還有很大未知。