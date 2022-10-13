國民黨基隆市長候選人謝國樑近日飽受敵陣營攻擊，甚至被指控洗錢。謝國樑今(13日)在臉書發影片表示，民進黨用卑鄙抹黑的方式，攻擊所有國民黨的候選人，大家要認清這種邪惡，11月26日一起用選票挺善良、不挺邪惡。國民黨也全力相挺，列出4項重點事實強調，金星事件為謝國樑2016年卸任公職人員後，於民間企業的商業行為，亦是中華民國合法的商業行為，百分之百信任謝國樑是清清白白、經得起檢驗的候選人。

國民黨在臉書針對媒體報導的金星借貸事件發文釐清。重點一：根據起訴書內容，金星借貸事件已被認定是一起單純的借貸行為，並未涉及不法，確認謝國樑無嫌疑，而相關借款、還款過程，均有匯款單證明金錢流向。

重點二：金星公司與林冠百（盛元澤）雙方確實於2018年7月4日有簽訂一份貸款協議書，其中包含貸款金額、貸款利率、貸款期間及擔保品等皆完整記錄在協議書中；附表中，更確實載明借貸的金額來自三家公司，並且清楚註明三家公司的分配比例，這份契約也在相關調查中已提供司法機關參考，因此合約書完全具有法律效益。

重點三：由於林冠百因為借貸行為股票被質押公告後，擔心被認定財務有困難，因此決定提前還款，並且於2018年9月28日將返還款項匯到金星公司的帳戶。金星公司也在收到款項後，陸續於同年10月及11月，依照3家公司借貸比例將款項匯款至3家公司，當時相關匯款資料也有單據可以佐證。林冠百更在償還完借貸本金後，於10月1日希望將400萬元貸款利息酌減100萬元，並以現金新台幣300萬元交付予公司財務處理。

重點四：林冠百涉嫌掏空遭偵查過程中，謝國樑更從來沒有以「任何」身分被傳喚，僅提供當時金星公司與林冠百間的借貸資料給司法機關參考釐清。從起訴書中更可以明確得知，金星公司在收受林冠百返還借貸款項前並未知情林冠百的非法行為，也不清楚這筆還款是犯罪所得，因此依據刑法38-1條，檢察官也已認定金星公司為不知情的第三者，並沒有涉及任何違法行為。