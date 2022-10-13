歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)10日在歐盟全球使節會議開幕致詞時表示，台海緊張情勢升高是因為「特定個人」訪台，導致台海面臨諸多軍演。外交部今天透過新聞稿表示，侵略者才是應該受到國際譴責，而非咎責於和平交流的訪問人士。

外交部表示，已經注意到波瑞爾針對近期台海情勢作出的評論；外交部重申，中國長年對台灣進行文攻武嚇，近期又以民主國家間正常訪問等常態性活動為藉口，在台灣周遭海空域發動軍事挑釁及實彈演習，惡意破壞台海現狀及印太區域穩定，嚴重干擾全球重要航線與商業活動。國際社會對中國挑釁行徑已多方譴責，民主國家並以實際行動堅定支持台灣與他國正常往來。

外交部強調，中國單方面製造危機，再次印證北京當局才是破壞台海現狀與國際秩序的一方；侵略者才是應該受到國際譴責，而非咎責於和平交流的訪問人士。外交部已多次發表聲明表達嚴正譴責，並呼籲包括歐盟在內的理念相近夥伴，持續聲援民主台灣，共同遏止威權主義的擴張野心。