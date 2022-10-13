「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部近日受邀來台，在10日的雙十國慶大會上成功演出，精采表演令人留下深刻印象，掀起熱烈討論。事後橘高校吹奏樂部也在官網發表「台灣遠征（日文，離開原縣市出外表演）」文章，強調「深深感謝台灣人民如此熱情地歡迎我們」。

橘高校吹奏樂部11日在官網發文表示，來台表演的詳細情況都已公布在官方IG上，「現在回想起來，那真是一段如夢似幻的時光，深深感謝台灣人民如此熱情地歡迎我們。」並分享一系列由台灣總統府拍攝、無法放上IG的精彩照片。

從總統府的照片上可以看到，橘色惡魔們揮旗、吹奏、跳躍…表演的一舉一動都相當一致，儼然能從照片中感受到其中滿滿的活力，不禁讓人油然升起一股喜悅的心情。

橘高校吹奏樂部先前曾在IG發文表示，很榮幸能在台日友情50周年來台參加此次盛會，「多虧了人們熱情歡迎，我們才能順利完成此次表演」。橘高校吹奏樂部提到，此次經驗是一種不可替代的體驗，相信這在未來也會成為繼續支持他們的養分。