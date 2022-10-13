台中一名女高職生於3年前，自帶卡式爐到學校教室練習熬煮糖葫蘆，卻不慎打翻鍋子，滾燙糖漿瞬間潑灑左手掌導致燙傷，事後認為校方未盡監督保護之責向法院提出國賠，向校方求償141萬元，一審法官認為，女學生沒告知師長，在教室自行開火，校方並無過失，駁回國賠申請，可上訴。

女學生主張，2019年4月因當時學校要辦校慶園遊會，導師要求學生攜帶食材、鍋具、卡式爐到校，練習烹煮園遊會所欲販售珍珠奶茶、奶酪、糖葫蘆，她當天利用實習課時間，在實習教室內將2張桌子併成1張，以卡式爐點火煮糖漿製作糖葫蘆，結果鍋具翻倒導致燙傷，當場造成左手掌二度灼傷。

女學生認為，學生在教室開火煮糖漿應要有老師在場監督，明顯疏忽，依醫療費、看護費、除疤費及精神撫慰金等，向校方求償141萬餘元，彼此未達成協議，女學生不甘，再提出國賠。

校方抗辯，學生須練習烹煮園遊會所欲販售食品，但該班導師是指示學生「應在到校前完成作品」，再帶到學校試吃，並未同意學生帶器具到校製作糖葫蘆，校方並無疏失。

法官審酌，課任老師、導師在事故發生前，均沒被告知有學生在教室自行開火烹煮糖漿的危險行為，無法預見燙傷意外，自然也沒有所謂未盡在場保護、監督等注意義務之過失，一審認定女學生求償無據，予以駁回，可上訴。