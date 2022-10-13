土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan)與俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)正在哈薩克舉行領袖峰會，艾爾段提出一些對各方都有利的建議，包括黑海航運、天然氣供應、俄烏換俘等等，他的調停並非每一次都有成果，不過確實有效的提高了土耳其的國際影響力。

BBC報導，在俄羅斯入侵烏克蘭後不久，艾爾段就提出了俄烏雙方之間的談判，其中一次還舉行在伊斯坦堡，但最終雙方只是各說各話，最終一無所獲。

到了7月，土耳其促成了一項協議烏克蘭穀糧船通過黑海離開烏克蘭港口的協議，成功解除了烏克蘭的糧食無法出口的問題。

正在舉行的哈薩克會談期間，普丁表示，土耳其可以擔任俄羅斯天然氣輸向歐洲的樞紐。這意見是在北溪1、2號管線受到破壞之後。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，原本從俄羅斯到德國的北溪天然氣管線供應中斷，之後還發生管道爆炸，現已完全停止供應，這場蓄意破壞是哪一方所為，還沒有定論。

星期三，普丁表示北溪管線損失的天然氣，可以會轉移到黑海地區，這將使土耳其成為歐洲最大的天然氣供應中心。

土耳其另一場成功的談判是烏克蘭與俄羅斯之間的戰俘交換，包括馬立波的亞速營戰俘也返回了烏克蘭。不過土耳其呼籲雙方停火的意見並不被烏克蘭所接受。

隨著烏克蘭的反攻作戰取得成效，迫使俄羅斯放棄長期持有的陣地，現在爭取停火的反倒是俄羅斯一方，希望以談判來維持現有的佔領區。另外，俄羅斯在戰場的持續挫敗，正面臨各種批評，包括混亂的軍事動員導致了罕見的反戰抗議活動，更有數萬名可能被徵召的動員兵正在出走。

艾爾段表示，他看到莫斯科方面的談判誠意，包括繼續並加強 7月份達成的協議，允許烏克蘭繼續利用港口將糧食通過黑海運往國際市場，目前該協議的效力持續到11月中旬，之後只要俄羅斯和烏克蘭同意，可以再延長。

艾爾段說，俄羅斯仍然願意出口穀物與化肥，只要各方同意，土耳其可以確定俄羅斯穀物和化肥出口到哪些低收入國家。

普丁總表示，已接受烏克蘭糧食的國家，都應該感謝土耳其，是艾爾段促成協議，才使烏克蘭糧食得以運出。