秋高氣爽的10月是露營好時節，在徜徉山海享受大自然野趣之際，如何保護好自己？多特瑞精油保健師陳怡伶建議，可針對常見狀況，準備幾款天然精油，讓野外活動期間更有防護力！

蟲蟲危機》野外露營最怕被蚊蟲咬成紅豆冰，或夜裡不速之客飛來共枕眠。建議可用香茅、薄荷、雪松、檸檬草、百里香、天竺葵精油調合基底油自製「天然驅蟲精油」。這幾款精油香氣清新，卻是多數蟲蟲們都討厭的味道，可以塗抹、做成精油貼片或噴灑在帳棚內外，警告蟲蟲「有人勿近」！

野外鬧肚子》露營BBQ大吃大喝，萬一鬧起肚子來，戶外馬桶可不比家中的親切熟悉！此時薄荷、胡荽、生薑、豆蔻、甜茴香等香料類的精油都能立刻派上用場，緩解出門在外緊急狀況的尷尬。

認床睡不好》到了野外陌生環境，小朋友容易玩過頭太嗨；大人容易認床輾轉反側，可使用睡前用助眠的精油嗅吸或擴香，例如：雪松、薰衣草、岩蘭草、馬鬱蘭、伊蘭伊蘭、羅馬洋甘菊、夏威夷檀香木精油，都能幫助孩童平復亢奮情緒，讓大人放輕鬆一夜好夢。

秋老虎發威》雖然10月起局部地區已經開始降溫，但秋老虎的威力仍不可輕忽！將幾滴薰衣草精油加入蘆薈凝膠內混合，塗抹在肌膚上能夠幫助安撫曬傷後的肌膚。