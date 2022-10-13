高雄市長陳其邁（左五）13日懇請民眾支持民進黨提名的高雄市議員參選人。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁13日晚間出席在岡山區舉辦的大岡山地區總部暨岡山後援會成立大會，他細數過去兩年拚四年的各項政績，並請民眾支持民進黨的市議員參選人，讓高雄的建設繼續往前行。

陳其邁到場時間雖然晚了10分鐘，但仍不減民眾對他的熱情。在陳其邁大進場時向前跟他問好，陳其邁也逐一跟民眾握手互動。

陳其邁致詞時說，他是在地市長，就算不當市長也住在這裡，這裡是他一輩子住的地方。他與許多長輩一樣，用這樣的心情當市長，與許多地方人士、企業家一起為高雄打拚。

陳其邁還提到「護國神山」台積電將進駐高雄與打造半導體S廊帶，在這兩年內，除台積電外，有5167億元在高雄投資，這就是在地市長、認真打拚的市長應該做的，兩年拚四年就是這樣拚來的。

且過去一年的士農工商營業總額是5兆5000億元，比前年增長許多。今年的稅收國稅與地方稅共2291億元，有史以來超越新北市。對於這樣拚市政會累嗎？陳其邁說不會累，而且他還覺得很爽，為了這塊土地，他會繼續打拚。

民進黨立委邱志偉今晚到場助講，高雄市議員第二選區參選人黃明太、陳明澤，第三選區參選人黃秋媖、陳慶鴻與林志誠出席。陳其邁請大家支持民進黨提名的參選人。

陳其邁競選辦公室人員說，現場準備了1200張椅子，至今晚7時30分已經坐了約9成。