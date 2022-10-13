儘管各種跡象顯示中共不會在近期對台動武，但是美國軍事專家們指出，在中共20大之後的今後幾年，台海局勢將進入一個罕見的窗口期。在這期間，由於美軍正處於軍力轉型與武器裝備更新換代的青黃不接時期，而中共正值軍力上升的高峰期，在這個台灣的脆弱窗口必須維持足夠強大的威懾力量，才足以維持台海和平。

美國前國防部副部長米歇爾∙弗盧努瓦（Michele Flournoy）最近指出，美軍在台灣發生衝突時對抗中國的許多最有希望的裝備要到2030年代才具備戰鬥力，而解放軍的許多新的軍力目前正在大規模上線，這個「脆弱空窗」期間，中共領導人可能會認為有可能在這段期間取得軍事行動的成功。

弗盧努瓦日前在智庫大西洋理事會(The Atlantic Council)的研討會上說，中共領導人目前要處理經濟下滑與20大的人事安排等棘手的問題，眼下還顧不上台灣，但是似乎已經指示軍方做好2027年前攻打台灣的準備。美國已經看到中國加快開發和部署一些關鍵系統，特別是遠程導彈的打擊能力。

弗盧努瓦說，中共會認為，要動武最好在美國及其盟友該地區達到完全部署之前，提早行動成功的機會更大。因為五角大廈正在開發進攻和防禦能力，但是這些能力需要數十年的時間來設計、建造和部署。

報導說，對於中共可能在今後幾年以武力犯台，美國軍方也有很多不同的見解，中央情報局副局長科恩（David Cohen）最近曾表示，中共領導人已要求解放軍在2027年前具備以武力控制台灣的能力。美國國家情報總監海恩斯(Avril Haines)5月份在參議院軍事委員會聽證會上也說，從現在到2030年，台灣面臨的威脅是「嚴重的」。美軍最高將領米利（Mark Milley）上將則認為，中共具備攻佔台灣的能力已從2035年提前到2027年。前美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）也說，解放軍可能在2027年前征服台灣。

報導說，美國近年來為應對中國的挑戰加緊研發大批新型武器裝備，但是絕大部分在近幾年還不能量產服役。未來5年內，美國計劃退役一批老舊的作戰平台，這在中共領導人看來可能是一個「機會之窗」，因為在此期間美軍的干預能力最弱。而共軍的現代化時間表是2027年要做為「確保實現建軍百年奮鬥目標之年」，到2035年基本實現國防和軍隊現代化。

過去曾主管國防部國家安全和防務政策制定的弗盧努瓦表示，鑒於中國已有在自己的後院部署比美國更多軍力的能力，美國決策者需要更有創意地思考如何影響北京的攻台盤算。目前是美國名副其實的「國家安全時刻」，台海局勢是最有可能成為第三次世界大戰的候選者，美國現在需要進行一些不同的投資，需要超越國內政治，以達到威懾結果。

她強調，「因為沒有人願意與中國開戰。這對所有有關各方都將是毀滅性的，甚至對贏家也是如此，當然對全球經濟以及美國人民、朋友和盟友的安全與繁榮也將是毀滅性的。」