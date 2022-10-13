「屏東的鄉親們：最怕的事情又來了！」國民黨屏東縣長候選人蘇清泉日前才批評屏鵝公路擾民，不料前幾天竟真的發生不幸交通事故，他前往上香並痛批：「屏南人的命不重要？」他痛批屏東縣長潘孟安的第二任政見開出6張交通支票，沒有一個兌現，現在出事而且出人命了才終於想到要開會，但開出的支票竟是「檢討改進」，令他忍不住質疑是在欺負屏東人嗎？呼籲屏東鄉親不要指定接班人，讓蘇清泉做做看，會很不一樣。

蘇清泉今(13日)在臉書發文痛批，昨天交通委員會到屏東開會討論交通，竟然沒有到屏鵝公路視察，坐在辦公室吹冷氣討論，用最快的速度辦理？用最快的速度環評？之後開出的支票是「檢討改進」？

蘇清泉強調，「防範於未然」是我們做任何事情時應該抱持的基本觀念，更何況編列高達48.8億的種樹百里計劃，難道沒編列施工期間的監督費嗎？難道沒考慮過屏鵝公路是通往屏南的主幹道，是國人前往墾丁旅遊的必經道路嗎？在用路人如此多的道路施工，政府的監督更應該「迅速確實」，才能保障「人車安全」。現在出事而且出人命了，他們「終於想到」要來開個會檢討一下！這樣的縣府及指定接班人，我們還能相信嗎？

「我不禁要問：然後呢！然後呢！然後呢！柬埔寨事件發生時，我也問然後呢！」蘇清泉質疑，殺警案後續！然後呢！現在屏鵝公路！然後呢！潘縣長的第二任政見開出6張交通支票，沒有一個兌現！高屏第二條東西快速道路用最快的速度綜合規劃？枋寮鐵路平交道也只有一個改善？今天交通部與縣府開會開出的支票，是在欺負屏東人嗎？我我我忍不住了！我必須告訴大家，這樣的支票你接受嗎？

蘇清泉對屏東鄉親高喊：「我站在這裡跟你們揮手，我用最真誠的承諾跟選民朋友報告：11月26日，我們不要指定接班人，讓蘇清泉做做看，我真的可以很不一樣！」