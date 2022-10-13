女星喻虹淵外貌甜美，高中時就拍攝多部MV和廣告，後出演電視劇《痞子英雄》與男演員周渝民擦出愛火，兩人2015年結婚，2016年產下一女，生活幸福美滿；8月傳出喻虹淵被好友利用，騙了3447萬多台幣，近日喻虹淵公開聲明帳號被入侵，請親朋好友小心。

喻虹淵今（13日）在社群平台發布限時動態，透露前段時間她的臉書和Instagram帳號被駭入，導致她無法使用帳號，後來朋友們幫忙寫信給臉書公司，還有台北市刑大科偵隊的警官幫助，後來總算順利取回帳號，她感動直呼：「謝謝臉書還我清白（使用權），誠心地感謝」。

喻虹淵表示拿回了社群帳號。（圖／翻攝自喻虹淵Facebook）

不過喻虹淵表示，臉書和Instagram被侵入導致停用兩週，她的Whats App因為違反社群守則被停用，她寫信給Whats App得知帳號訊息遭到大量檢舉，喻虹淵擔心有人可能被非她本人所發的訊息騷擾，所以決定報警，目前她的Whats App仍是停用狀態，喻虹淵最後提醒：「非常感謝大家的幫忙，也請大家小心不要點到移似臉書或Instagram官方發布的可疑的連結」。

喻虹淵透露手機號碼疑似也遭駭客入侵。（圖／翻攝自喻虹淵Facebook）

8月時爆出喻虹淵遭詐騙，喻虹淵與保險經紀人馮女是朋友關係，因此馮女2018年與周渝民簽定6年期的儲蓄險保單，要保人及被保險人都是周渝民，由喻虹淵以名下帳戶每期自動轉帳繳納保費684萬7995元。2019年馮女向喻虹淵誆稱鉅額轉帳繳款可能會讓國稅局查稅，也有可能被金管會誤會在洗錢，說服對方以現金繳費，喻虹淵在2019年5、6月曾分兩次在銀行門口將錢交給馮女，之後又以同樣手法行騙，共騙走3447萬4745元，喻虹淵去年10月收到保險公司的催繳通知才驚覺受騙，報警揭發此事。