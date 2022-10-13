《山中森林》雄影閉幕片海報藏有許多彩蛋演員。（禾力文創提供）

電影《山中森林》去年開拍遇到疫情肆虐，一度中斷拍攝達3個月，電影在去年11月殺青後就進入密集的後期工作，在導演姜寧及監製李康生的努力下，仍成為今年高雄電影節的閉幕片。

海報設計師陳正源為台灣首屈一指的海報設計師，近2年破億的電影《當男人戀愛時》、《月老》、《比悲傷更悲傷的故事》、《孤味》等片，都是出自於他之手，而他也將為《山中森林》設計系列海報，會陸續在11月推出正式定檔版海報，情侶CP版海報、個人海報，滿足喜歡電影中不一樣演員粉絲的慾望。

這次前導海報最特別的，是除了先前就曝光的演員草爺及拐拐在海報中公開造型，驚喜的是近來在《來吧！營業中》爆紅的楊銘威，只見他手拿著槍指向遠方，讓觀眾充滿了好奇與期待。

電影《山中森林》卡司雲集，包括金馬影帝李康生、李千娜、邱勝翊（王子）、郭雪芙、陳德容、八點檔一哥謝承均、黃遠、吳震亞等人，電影預計於2023年初上映，正式預告及定檔日期將在11月公布。