因為夏季電費緣故，近日不少人收到帳單都叫苦連天，更有一名女屋主表示，自家電費一直處在1000度以上的高峰，就算重拉電線，搬到小房子也依舊居高不下，找水電工來也查不出原因，最終找出來的元兇，既非冷氣、也不是冰箱，竟是神桌上的4顆燈泡。

女網友在臉書《爆怨公社》PO文抱怨電費一直在1000度以上，怎樣都降不下來。她表示自家僅有2人，也從40坪的房子搬到17.5坪，還特地重拉電線，試圖減少耗電量，結果下樓一看電表，依舊用飆速在跑，「都快要飛起來了」。

女屋主不死心，發揮柯南精神，最終抓到耗電元兇，竟是神桌上的四顆燈泡。(圖／爆怨公社)

原PO說，找了水電工來檢查，也查不出所以然，自己還一度將冰箱、洗碗機電源拔掉，但電表仍是快速上升，最後在發揮柯南精神，「地毯式」搜索下，發現吃電元兇竟然是神桌上的4顆小燈泡。

原PO實測發現，這4顆小燈泡在2個月每天都持續不斷電的情況下，竟然就用掉132.5度電，要價222元，其中一顆耗電更高達60.5瓦。她表示，好險之前看了水電爸爸「螺絲造成漏電，燈泡耗電92瓦」影片，才能抓到兇手，呼籲大家趕緊去檢查自家神桌是否也是如此吃電。

文章曝光引發熱議，不少網友驚呆「原來神桌這麼吃電」，但也有內行人點出原因，表示原PO用的是日光燈與鹵素燈泡，當然耗電，想要省電就該全部汰換成LED燈泡才能省荷包。