「科技新苗栗竹南造勢大會，賴清德副總統來了！」民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今(13日)在臉書宣布，10月15日這週六的科技新苗栗竹南造勢大會辦在竹南后厝龍鳳宮，邀請副總統賴清德、內政部政務次長陳宗彥、立法委員洪申翰一同為苗栗加油，還也特別邀請到藝人楊烈。他高喊，苗栗隊士氣高昂，一定能翻轉苗栗，改變成禎！

徐定禎提出「科技新苗栗」的願景，規劃苗栗未來經濟藍圖，串連起南北苗栗的產業廊帶，把苗栗放入區域視野思考，打通苗栗、直達國際。竹科半導體產業是全球經濟關鍵，現在竹南、銅鑼的科技廠招商已經幾乎滿載，勢必要推動擴大竹南科學園區、增設後龍科學園區。他會串連中央與地方、妥善溝通規劃苗栗的國有地，拒絕強徵土地轉賣給財團，讓苗栗真正從在地角度、從產業需求來規劃發展，吸引企業和人才進駐苗栗的強大經濟動能，讓苗栗成為北台灣科技產業的新重鎮。

「蔡英文總統、賴清德副總統和蘇貞昌院長都很關心苗栗！」徐定禎強調，在中央「投資台灣事務所」努力下，「投資台灣三大方案」在苗栗縣已達成54件投資案，投資金額571.92億元，預計創造5187個就業機會，相信中央地方一條心，建設苗栗更用心。

徐定禎承諾，苗栗過去被認為是三等縣、窮縣、破產縣，被稱作「苗栗國」，這些壞標籤他會通通撕掉，未來提到苗栗，都要想到「科技新苗栗」！

「歡迎鄉親們共襄盛舉、一起為苗栗加油！」徐定禎的科技新苗栗竹南造勢大會辦在10月15日（六）上午9:30，地點：竹南后厝龍鳳宮