有侯家軍之稱的新北市議員參選人呂家愷、吳訓孝、戴湘儀，近日刊登公車廣告「台中不要的，新北也不要」。（呂家愷提供／李奇叡新北傳真）

有侯家軍之稱的新北市議員參選人呂家愷、吳訓孝、戴湘儀，近日刊登公車廣告「台中不要的，新北也不要」，外界認為是在暗諷民進黨新北市長參選人林佳龍，引發林佳龍不滿，批該廣告是「負面選舉宣傳」，籲新北市長侯友宜予以約束。吳訓孝表示，林佳龍曾說侯友宜狡猾、自私，形象誰比較差，市民自有判斷，呂家愷也透露，在聯絡製作廣告的過程中，得知大部分廣告位置都被「從台中來的」包走，酸林佳龍「連公車廣告也大撒幣」，林佳龍競選辦公室發言人李坤城對此表示「謝謝，尊重不同觀點」。

呂家愷指出，林佳龍不只政策大撒幣，「連公車廣告也是大撒幣」，他透露，3人在聯絡製作「台中不要的，新北也不要」的公車廣告過程中才知道，大部分的廣告位置都被「從台中來的」包走了，剛好就剩1面可以使用。

吳訓孝表示，其實能得到一台為他們發聲的公車廣告其實很不容易，「因為新北很多的公車都被林佳龍給包走」，更沒想到的是，林佳龍會對號入座的這麼快，可以感受的到對於上次慘敗被台中人淘汰非常在乎，同時也要提醒林佳龍，前幾天才指名道姓的說侯市長狡猾、自私，這樣的人品和形象，誰比較差，「我想市民朋友心中自有判斷」。

戴湘儀說，根據她每天站路口的狀況，一小時內至少會看到數十台「佳龍公車」經過，無論是在新莊，還是其他區，又或者是台北市，每天都能不斷地見到，若按照這個頻率，「佳龍公車」數量很可觀，金額肯定也非常驚人。

戴湘儀酸，可能林佳龍太倉促來選新北市，走不完新北市29個區，所以只好派出「佳龍公車」替他走新北，按照林佳龍不熟悉新北的狀況，恐怕連自己的公車都可能迷路。