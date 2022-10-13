民進黨台中市長參選人蔡其昌聯合市議員參選人張家銨13日晚上於烏日區玉闕朝仁宮舉辦市政說明會，現場鄉親熱烈舉旗支持。（潘虹恩攝）

民進黨台中市長參選人蔡其昌聯合台中第3選區市議員參選人張家銨13日晚上於烏日區玉闕朝仁宮舉辦市政說明會，立委莊競程、何欣純、林靜儀接連替2位參選人站台；蔡其昌表示，烏日是台中最有發展潛力的地區，有高鐵、有腹地，要讓烏日變成可以立足的地方。

蔡其昌指出，市長要知道市民的辛苦在哪裡，若市民養孩子辛苦，市長就要協助減輕負擔，蔡其昌細數自己的政策，包含國中小營養午餐免費、敬老愛心卡額度提升、蓋8000戶社會住宅等；表示選市長是要解決市政問題，要讓台中的市民覺得台中越來越好。

蔡其昌說，過去台中有綠川廊道吸引外縣市的民眾慕名前來，但台中市長盧秀燕在任期間都沒有相關的建設；他表示，未來他上任要打造烏溪30公里的水岸綠廊，水岸狹窄的地方做步道，寬敞地方做運動場所，更寬敞的地方則蓋獨立音樂中心，讓南北的年輕人可以在高鐵下車，來到烏溪聽音樂，帶動地方觀光發展。

蔡其昌表示，盧秀燕也沒為烏日帶來什麼建設，路不通的還是不通、堵車的還是堵車，這些工作盧市長不能做就要換；更說，烏日是台中最有發展潛力的地區，有高鐵、有腹地，未來若當上市長定會好好規畫，讓烏日變成商業、生活都可以在此立足的地方。

張家銨表示，過去他積極爭取建設烏日，把近2公頃幾乎荒廢的第4公墓，改善成居民運動能散步走走的「東園稻田森林公園」；僑仁國小的操場跑道破洞、積水嚴重，於是與何欣純向教育部爭取預算，甚至因為太老舊，耗資945萬比其他學校操場都高，預計今年底會完成。

張家銨更表示，在林佳龍擔任台中市長時，她還不是市議員，僅是關懷婦女保護協會的理事長，就爭取到建設社會福利綜合館，預計在今年底開幕，呼籲鄉親選市長要選對人，要讓真的要做的市長來做，讓蔡其昌照顧台中的市民。