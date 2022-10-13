中信兄弟氣勢無法擋，13日以6比3擊敗富邦悍將，拿下近期4連勝、9連不敗，下半季封王魔術數字減至M5，先發投手吳哲源6.2局失3分好投，拿下個人第11勝且是11連勝。

兄弟3局下突破富邦先發投手江少慶，靠著3支安打、2次保送一口氣攻下4分奠定勝基，雖然富邦2度用全壘打追分，但始終無法撼動兄弟領先優勢，最終以3分差勝出。

吳哲源前4局只被富邦敲出1支安打，雖然在5局上挨戴培峰2分炮，7局又被陳真陽春炮打退場，但他仍用95球繳出6.2局失3分的優質好投拿下本季第11勝且是個人11連勝。

吳哲源自5月11日從統一獅手中拿下勝利後，至今5個月未嘗敗投滋味，11連勝不僅繼續堆高隊史本土投手最長連勝紀錄，也是中職近10年首位投出11連勝的投手。

而富邦今天輸球後，下半季淘汰指數歸零，無法爭取下半季冠軍，也代表味全龍確定以年度第3名之姿、睽違23年挺進季後賽，接下來就看兄弟與樂天桃猿誰能奪下全年度第一位置，決定季後賽首輪對手是誰。