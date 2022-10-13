有鑑新北市眾多身心障礙人士與團體，均有眼科照護之需求，但因眾多因素，不利前往一般眼科門診就醫，因此新店耕莘醫院與新北市驗光師公會聯合策劃，開設全國首創的「身心障礙眼科門診」，提供身心障礙民眾眼科診療及視力關改（近視、視、光、斜弱視），並提供詳盡驗光服務。

身心障礙眼科門診於昨日開幕，衛福部專委彭美珍、新北市衛生局副局長高淑真、新北市社會局副局長許秀能、新北市醫師公會理事長顏鴻順、康寧大學視光科林蔚荏主任、新北市驗光師公會黃群宸一同出席。彭美珍表示，身心障礙朋友，在表達方面上，有些時候會有些需要協助的地方，耕莘醫院與驗光師協會共同創立身心障礙眼科門診，是新北市視障朋友的福利，未來也將做為全國示範的標竿。

耕莘醫院主任陳志明說，因為十多年前因緣際會下，加入視障運動國際分級師的行列，開始認識許多視障朋友，也發現就醫上的許多不便。開始研擬如何為了為身心障礙者，設計更完善全面的診療環境，並媒合新北市驗光師公會及康寧大學視光科，提供驗光方面之專業與驗光師支持。

此次共同合作的「台灣杜絕惡視力協會」監事長林貞宜表示，協會自成立以來，一直以來提供身心障礙者生活清寒困苦之個案，無償提供其所需之視力矯正工具（如眼鏡、矯正鏡片等），並且協助提供轉診服務，希望這次身心障礙眼科門診，可以為身障者帶來更多的便利，未來協會也會與耕莘醫院密切合作交流。