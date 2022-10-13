近日在台南舉辦的浪人祭音樂會吸引不少粉絲參加。一名女網友表示，自己在浪人祭遇到跟網友一起參加盛會的女生朋友，沒想到對方聊天時竟大聲坦言，該名大叔網友其實是乾爹，只要晚上發生關係，門票、住宿、餐廳全都免費，還說雖然自己有男朋友，「但自己最精華的青春，不換成金錢存在自己口袋太浪費人生了」，讓她超傻眼。

原PO在Dcard發文表示，自己IG發現高中朋友也參加浪人祭，詢問後得知對方是和網友一起參加，並約好要一起享受音樂祭。沒想到一行人見面後，朋友才透露，大叔網友其實是乾爹，雖然晚上要獻身很煩，但全部門票、住宿、餐廳都免費，朋友怪男友很窮、不一起參加音樂會，既不帥、沒身材、又沒錢，連音樂祭都不一起來，所以才會找乾爹。

原PO分享，朋友認為男友是情感交流，所以發生關係不用錢，「但自己最精華的青春，不換成金錢存在自己口袋太浪費人生了」，乾爹則是利益交流，出去玩吃好住好還有小禮物，有車坐不用坐機車風吹日曬；此時原PO質疑，「可以被包養阿，但隱瞞男友不好吧？」沒想到竟因此被抓住頭髮，大吼要她別多管閒事，導致原PO重心不穩跌倒瘀青，讓原PO氣得考慮要不要告知朋友男友戴了頂綠帽。

對此，許多網友紛紛回應，「她動粗動怒，你去告密剛剛好啊」、「各取所需沒問題，但不分手還理直氣壯真的不行」、「男友窮沒關係，可憐的是愛上她」、「覺得不要，牽扯到別人感情超複雜的」。