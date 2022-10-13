同仇敵愾！新竹市前市長林智堅被踢爆論文抄襲，雖經民進黨「全黨挺一人」護航，最終台大、中華大學碩士學位仍雙雙遭撤銷，綠營隨後針對在野黨進行大規模抄襲指控。今(13日)傳出民眾黨立委蔡壁如碩士學位遭德明科大撤銷，國民黨基隆市長候選人謝國樑對此深表不忿，他心有戚戚焉地強烈呼籲執政黨，別再為了自己的選舉利益，來進行無情的政治迫害，對蔡壁如及民眾黨新竹市長候選人高虹安發出加油及聲援。

「聲援蔡壁如！高虹安加油！」謝國樑今(13日)在臉書表示，這陣子看到民進黨火力全開、企圖剷除異己，並且鋪天蓋地攻擊包括柯文哲、高虹安在內的異黨人士，今天，蔡壁如也慘遭攻擊，真是心有戚戚！

謝國樑表示自己最近也連續遭到無情攻擊，民進黨從上到下全黨不斷惡意抹黑、進行政治攻擊，所以，對於蔡壁如委員、高虹安委員這樣的處境，他感同身受，強烈呼籲執政黨，別再為了自己的選舉利益，來進行無情的政治迫害！