剛出道時曾走玉女路線的美籍華裔女星白靈，現在是圈內著名的性感美魔女，10日剛過56歲生日的她，近日突PO大尺度的辣照，前凸後翹的好身材完全不輸年輕美眉。

白靈生日當天才在IG放熱舞、送飛吻的影片，昨（12日）再為了慶生公開一系列裸照，畫面中，她全身一絲不掛，蹲坐在浴室裡，盡情地對著鏡頭擺出各種撩人的動作，完全不介意露出豐滿雙峰、水蛇腰和蜜桃臀，以及身上多處的刺青。

白靈大膽在浴室拍全裸照。（圖片經過後製，翻攝白靈IG）

白靈先問粉絲：「這十張照片你最喜歡哪一張？」並透露這些照片是沐浴前、按摩90分鐘後拍攝的，畫質雖然有點差，但想要透過照片，讓大家欣賞、認識女性這樣的生物。白靈坦言，她度過了很美好的生日，要感謝所有朋友和粉絲們的祝福，讓她感受到熱情的愛。

白靈出身於藝術家庭，母親是身為舞蹈演員的「解放軍軍花」陳彬彬，父親白玉祥則是音樂老師，從小在父母潛移默化的影響下，白靈對表演非常有興趣，立志成為卓越的藝術工作者。長大後白靈如願進入演藝圈，起初走玉女路線，經過幾番探索，她想要活出真實的自己，逐漸變成美豔女星，去年參與第58屆金馬獎頒獎典禮時，身穿親手縫紉的半裸禮服，上面寫著「做最精采的你自己」、「勇敢自由」，手提包甚至寫下「我的X高潮很吵」，作風十分前衛。