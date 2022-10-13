北市士林區13日發生凶殺案，一名20多歲的馬來西亞籍女大生遭男友勒斃，陳屍在大東路租屋處。警方13日下午5點40分接獲其陳姓男友報案後趕抵現場，但陳男疑似畏罪輕生，人正在醫院接受治療，將待男子清醒後釐清案情。

實際檢視女大生的社群帳號Instagram，從自我介紹欄位可見女大生為自由接案模特兒，擁有1千多名追蹤者，留著一頭長髮，長相清秀，貼文中可見多樣的造型扮相，最後一則貼文則為分享先前在信義區街頭跳舞的畫面，未料突逢巨變，生命就此畫下句點。

遭勒斃的女大生最後社群發文時間為本月1日，其分享先前在信義區cover韓團舞蹈的影片。（翻攝自當事人Instagram）

警方表示，30歲台籍陳姓男子家住新北市三峽區，數日之前前往馬來西亞籍女友位於士林區大東路的住處，兩人在屋內數日沒有外出，疑馬籍女子想不開，有輕生念頭，希望男友能幫助她，男友用手勒斃後在屋內等待並企圖輕生，同時報案稱「我殺了女友」。

員警獲報後，立即趕到大東路在屋內發現陳男以及明顯死亡的蔡女，蔡女屍體已有屍斑，但脖子有瘀傷，疑似遭勒斃，隨即將昏迷的陳男戒護送醫，將待陳男清醒後再釐清犯案動機。

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