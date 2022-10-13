「青年回鄉，讓農漁村加入活力創意，市府也大力相挺！」高雄市長陳其邁今(13日)在臉書發文表示，他積極向中央爭取經費投入，推動農村再生。這兩年來核定案件數增加30%，計畫總經費增加66%也是六都第一。「青年根留農村」及「農再規劃師駐村輔導」等政策幫忙在地打拚的年輕人，在高雄創造更好的生活願景。

陳其邁指出，7年前的霸王級寒害，重創了高雄永安石斑魚。許多漁民近乎破產，漁二代焦急返家。原本在國外工作的蘇郁暄，也回鄉安頓家裏。她的爸爸是石斑魚產銷班班長，人稱蘇班長。哥哥當時也已回鄉養魚兩年，覺得生態養殖、不投藥，很有永續性，問她要不要發揮專業，幫忙行銷？她和電商背景的老公，留了下來。希望用符合國際標準、方便的包裝，加上電商行銷，將長輩用心養的魚發揚國際。規劃開箱遊程，讓產地被看見。還號召志同道合的夥伴，成立新港社區「安青班」。4個年輕人，從與社區長輩說故事開始，發展社區品牌產業，串接中央地方資源，現在已增加到快70人。

長輩們養石斑魚很久，有穩定的方法。一開始大家覺得年輕人好天真，怎麼要改變？「用心將魚養得很好，更要讓大家知道呀！」蘇郁暄說花了很多力氣，換個角度慢慢說服。對消費者來說，總想了解食物的根源和故事。所以在開始「開箱」漁村後，媒體、外地人紛紛湧入。好多長輩看見外地人都搶著來漁村看看，也跟自己的孩子說，「你們要不要也一起？」從不被看好，到夥伴們加入，跌跌撞撞逐漸有了成績，逐漸凝聚了地方的共識。

蘇班長告訴蘇小妹一個觀念，「產業就是大家一起好，這個地方才會被認同、被看見」，透過新港社合的成立，一群人從無到有，一條龍的逐步實現。合作社盈餘也依據比例回饋社區，像是銀髮照護，讓青銀共存的新港社區更有向心力、也共好。

安青班還設立「青創基地」，整合食農魚教育、產品產售、地產餐桌、青年創業，也透過師徒制傳授養殖、行銷專業知識。更推出精彩的在地特色產業活動。獨特、季節限定的尻海風漁夫生活節及卡夫卡海岸餐桌，每次一辦，吸引好多民眾海邊打卡拍照、活絡了漁村。

陳其邁強調，「青年根留農村」及「農再規劃師駐村輔導」，幫助農漁青年接軌資源。用心有了回饋，高雄永安新港社區，在全國784個農再社區中脱穎而出拿下金牌，更是六都唯一。BBC等國際媒體更陸續來到漁村訪問，關注石斑，也對青年留村的議題表示興趣。辦理農村奧運會的旗山糖廠社區，發展有機友善山茶的六龜新發社區，以及辦理水圳漫旅藝術節的美濃瀰濃社區 等，也都是高雄的精彩所在。