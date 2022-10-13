【寶拉珍選 寶藏研究院】破解保養迷思免費領好禮。（寶拉珍選提供）

美國保養成分專家PAULA’S CHOICE寶拉珍選，獨家打造全球首座3D虛擬「寶藏研究院」，針對台灣消費者換季常見的5大 肌膚問題：粉刺痘痘、粗糙顆粒、暗沉蠟黃、毛孔粗大、初老細紋，精選5大高效的寶藏保養成分，進行線上 深度解析、分享使用訣竅，為消費者破除保養迷思，打造絕世無瑕美肌。

寶拉珍選「寶藏研究院」將於即日起至10月21日限時開幕，全數破關還可再抽全台獨家限量300組寶藏研究員禮盒，此外，為慶祝「寶藏研究 院」活動全球首發，寶拉珍選推出全台獨家5大優惠組合，詳情請見官方粉絲專頁。