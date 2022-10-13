《財訊》「2022財訊金融獎」13日舉辦頒獎典禮，富邦金控旗下子公司─富邦證券連三年獲得「最佳券商服務金質獎」，富邦人壽獲「最佳壽險服務優質獎」。

面對近年動盪的全球金融情勢，富邦證券因持續提醒客戶注意風險管理與持盈保泰，主動關懷客戶留意損益，打造有溫度的服務，提供客製化的財富管理服務，再度獲得「最佳券商服務金質獎」。

富邦證券總經理郭永宜表示，公司近年從商品端到業務端均進行大幅度的組織改革，並持續精進金融科技，加上各金融商品均有完備的研究團隊、搭配輔銷人員及各地分公司理財顧問進行專業分工，同時透過大數據及金融科技的輔助，達到即時且個人化的訊息推播，協助客戶第一時間精準掌握全球脈動的投資理財資訊。針對銀色時代來臨，提供友善電子下單及服務環境，並在商品服務設有「投資風險屬性上限保護」，進行風險控管，在追求低波動度的前提下，保護客戶資產並創造穩定現金流，讓客戶退休生活安全無虞。

富邦人壽則榮獲「最佳壽險服務優質獎」，富邦人壽總經理陳俊伴表示，保險服務是從人的需求出發，富邦人壽致力提供客戶「高效率、感動、主動」的全方位服務，除了積極提升數位科技，讓保戶從投保到後續的保全理賠等作業更便捷。

富邦金表示，富邦人壽致力打造友善服務環境，讓身心障礙人士、新住民和高齡長者都能享有全方位零障礙服務。在官方網站設置無障礙專區，在客戶服務櫃台也設置無障礙設施，並導入手語翻譯服務，設置多語即時雙向翻譯機，為新住民保戶提供以其母語溝通的即時服務；對於高齡長者，則以放大字體與標示重點的文件，搭配櫃檯服務人員淺顯易懂的說明，確保高齡長者充分了解其辦理事項的相關權益，打造全新溝通無障礙的服務體驗。