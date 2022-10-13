前副總統陳建仁(左)演講會後，與媒體分享生技醫療產業再美國商機。(圖／王玉樹攝)

美國台灣形象展於華府舉辦，並舉辦醫療創新論壇，前副總統陳建仁、中研院院士翁啟惠都前往參加並演講。陳建仁是時隔6年重返美國本土，對於生技醫療商機，認為以台灣ICT實力、Al與影像技術，可以在預防醫學、個人化醫學與美攜手合作。

陳建仁此行演講題目為精準醫療與台灣健保，翁啟惠則是聚焦精準醫療。會後面與媒體分享時，翁啟惠直說，在形象展看到台灣非常出色產品，這個展早就應該辦了。

他認為，ICT應用到醫療領域，對我們是很大機會。而美國追求全民健保，但一直做不到，透過美國台灣形象展覽，可以讓他們注意到的這個強項，有機會協助美國醫療降低支出減少浪費，做到全民有保險機會。

而自從擔任副總統，加上卸任遇到疫情，共有6年時間未登陸美國的陳建仁表示，期間跟美國合作、學術交流等都沒斷過，還是有透過線上視訊聯繫，但確實還是有實體會議後，可以更深入去交流。

對於首次在美國辦形象展，陳建仁指出，高科技產業要有雙贏政策，需要有很好的媒介，讓兩邊對話，美國形象展就有達到這樣的目標。

對於這次形象展的重點之一「智慧醫療」，台美有何合作機會？陳建仁說，台灣有ICT產業實力，包括生物標記、人工智慧、影像科技等，都需要大數據、健康雲來分析做預測。因此在預防醫學、個人化醫學，台美之間可以有更好合作，台灣可幫忙全世界。

而藥廠進入臨床二、三期，常需要跨國合作，陳建仁也建議，若想在不同國家取得藥證，台灣應該做跨國、跨中心的研究，產學應多與美國等其他國家合作。