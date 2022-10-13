日本開放國人可以到日本自由行，但是打高端疫苗的民眾還得自費做PCR陰性才能入境。資深媒體人周玉蔻開砲，認為高端害自己變「倒楣一族」，還要多花3500元做PCR才能入境日本，呼籲高端應該積極向WHO申請或是向日本補件，不要躲在政府背後數鈔票。中天新聞針對「去日本要自費3500元PCR，周玉蔻轟︰『打高端，害我變倒楣鬼』，你覺得？」進行街訪民調，結果很多民眾都挑選「還好我沒打高端」，有年輕人認為「你自己決定打這一支，就自己負責」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》13日派出記者針對「去日本要自費3500元PCR，周玉蔻轟︰『打高端，害我變倒楣鬼』，你覺得？」進行街訪民調，並提供5個選項提供受訪民眾選擇：

1. 我就問，周玉蔻有缺這3500嗎？

2. 高端哭哭！要被拋棄了啦！

3. 自己當初愛打，自己負責！

4. 好家在！我當初沒打高端！

5. 挺高端愛台灣，當倒楣鬼我願意！

該街訪民調，有16位受訪民眾參與投票，其中3人選擇選項1；1人選擇選項2；4人選擇選項3；7人選擇選項4；1人選擇選項5。

年輕人紛紛表示，「好加在，好險我沒打(高端)」、「周玉蔻沒有缺3500元，她都要出國玩了，多花一下，也不會怎麼樣」、「你自己決定打這一支，就自己負責，如果說因為去日本，因為當初你決定這個，沒有辦法去日本或要自費3500，那你就自己認了呀」、「你可以往其他國家去玩呀，可能再多幾年，日本也會逐漸開放」。

甚至有一位第一劑打高端的年輕人被問到後悔了嗎？他回答「有」。還有一位先生直言，「還好我沒打高端」。一位婦人則表示，「自己打的疫苗，自己負責」。還有人認為，「當初打AZ就好了，這種感覺」、「白挨一針吧」。