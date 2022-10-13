女星唐嫣以「中戲校花」身分在2004年被張藝謀選中為「奧運寶貝」，閉幕式表演後順勢出道，如今已是頂流女星之一，在和男星羅晉結婚，且生下一個寶貝女兒，讓她決定先把時間留給家人；工作銳減的唐嫣，最近被網友捕捉出席活動的珍貴畫面，發現她體態維持超好，根本看不出生過小孩，讓不少人聽到她暫時不復出都說「可惜了」。

唐嫣在大陸人氣相當火，她從出道後演出多部影視作品成績都開紅盤，像是《仙劍奇俠傳三》、《金玉良緣》、《何以笙簫默》、《克拉戀人》和《錦繡未央》等；事業順利，感情生活也很令人稱羨，和男星羅晉結婚後幾乎被捧在手心寵，2021年更生下一個寶貝女兒。

唐嫣一雙逆天長腿讓網友都為她要減少工作陪家人感到可惜。（圖／摘自微博）

不久前唐嫣受訪時透露，「工作當然非常重要，但也一定要把一部分時間和精力分給家人和生活。一旦開始復工，就很少有時間陪小孩，小孩是在不斷成長的，錯過了就是錯過了，抓住了也就是抓住了」；從言語中得知唐嫣目前想多陪家人，陪孩子長大，也代表會減少工作曝光。

沒想到今（13日）有微博網友分享巧遇唐嫣出席活動，馬上把珍貴畫面捕捉下來，唐嫣身穿一件深V短洋裝，秀出她招牌大長腿，整個人體態不輸生產前，腿更是細白又長；唐嫣絕佳狀態也讓網友都感到可惜，直言「狀態這麼好不考慮搞事業嗎？」、「現在能看到唐嫣都是很珍貴的」、「絕美身材，以前都只顧著看臉了」。