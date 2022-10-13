女星王淨被譽為「新生代影視女神」，甜美外型加上精湛演技深獲粉絲喜愛，她2017年憑藉電影《痴情男子漢》正式出道，之後主演電影《鬥魚》、《返校》等作品，亮眼表現受到外界矚目，當時年僅22歲的王淨榮獲台北電影獎最佳女主角，星途令許多人看好；近日王淨曬出私下生活照，大膽的穿搭讓粉絲驚呼「太正了」。

女星王淨今日於Instagram發文，哀怨喊：「五天的假期滴都we（在哪裡）」，不難看出想要放假的心情，照片中王淨綁著俏麗短馬尾，雖然戴著口罩仍可以看出是美女，她站在商品貨架前，手上拿著玻璃杯，似乎正在細心挑選中，王淨身穿一件白色針織衫，大挖空的設計露出光滑美背，背肌線條非常好看，一條黑線固定胸前內衣，引人無限遐想，火辣度破表。

王淨過去穿衣風格多是休閒可愛路線，這次嘗試小性感風，獲得網友一致誇讚：「好想知道衣服哪裡買」、「杯子跟妳都好可愛」、「超美」、「太正了吧」、「好瘦喔，假期愉快」、「怎麼那麼可愛啊」、「妳今天特別討厭，討人喜歡和百看不厭」、「露背裝好美」、「那個背喜勒安娜？」、「漂亮死了啦！誰准妳那麼漂亮ㄉ」、「我直接嗨！老婆」。

王淨上衣大秀美背。（圖／王淨Instagram）

近期「第57屆金鐘獎」揭曉入圍名單，有網友討論沒入圍的遺珠，發現王淨主演的劇集《比悲傷更悲傷的故事：影集版》一舉入圍男、女主角及男、女配角，但女主角王淨卻落空，讓許多網友為她抱屈，「王淨比悲傷竟然摃龜」、「覺得她演得蠻自然」、「真的是王淨比悲傷更悲傷的故事」。而王淨當時在限時動態表示：「恭喜所有比悲傷更悲傷的故事的寶寶們，你們是最棒的」，心情不受影響，仍然為有入圍的同事們感到開心。