經過十多年的延誤以及批評，芬蘭奧爾基洛托核電廠的3號機(Olkiluoto 3 EPR)終於全功率運行，這是場及時雨，在歐洲能源短缺危機之際，OL3反應爐使芬蘭不必煩惱電力問題。一項民調顯示，有60%的芬蘭人支持核能，創下歷史新高。

科技與工程(Tech Xplore)報導，芬蘭電力公司(TVO) 電力公司帶領記者參觀OL3的渦輪機房，反應爐持續噴出近300度的高溫蒸汽，推動60公尺長的渦輪機，每秒轉動 25次。散發的熱力讓穿著防護裝備的記者們仍然感受到炎熱，如同在蒸氣浴室裡一樣。

奧爾基洛托核電廠全景，右方與中間的是1號機與2號機，它們是沸水式反應爐，廠房方正，每具890百萬瓦。最左方的就是功率最大的3號機，1具就1600百萬瓦。廠房圓頂式，這是壓水式反應爐的特徵。(圖/WNN)

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女發言人喬安娜‧艾荷( Johanna Aho)說：「看到OL3的全功運轉，實在感到非常欣慰，走到今天需要很多苦心與毅力。」

OL3反應爐是在今年3月開始商轉，經過半年的調升功率，終於在10月8日達到全功率。就如艾荷說的，這一路走來非常不易。OL3反應爐是在2005年開工建造，原預計在2010年就可完成，然而卻比原計劃晚了12年多。

OL3是歐洲壓水式反應爐(EPR)，位於芬蘭西南海岸，它的功率達到1,600百萬瓦，是歐洲最強大的反應爐，也是世界第三大。雖然它已達到全功率運轉，但是直到12月的正式運行之前，它還需要進行大約 10次全功率測試。在此期間，它將會放慢功率，定期停止發電，數天甚至數週，然後再啟動，拉升到全功率，如此反覆10次。

奧爾基洛托核電廠是芬蘭最大的核電廠，其發電量佔到芬蘭全國的40%，1號機與2號機總發電量約為21%，而新的 OL3 ，單獨1機的發電量約佔19%，可見其功率之大。

艾荷說：「核能可以提供那種穩定、可預測的基載電力，這對民生與工業都非常重要。」

近年來，由於對氣候變化的擔憂，芬蘭民眾對核能的支持明顯增加。5月份的一項民意調查顯示，60% 的芬蘭人支持核電，創下歷史新高。

其實，芬蘭也是個可再生能源的大國，約50~60% 的電力來自水力、風能、太陽能和生質能，化石燃料和泥炭僅佔10%。換言之，芬蘭已展示核能與再生能源並不衝突，在核能與再生能源的搭配下，芬蘭90%的電力都屬於清潔電力。