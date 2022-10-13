10月15日是國際盲人節又稱白手杖節，為響應國際性節日，泰安產險在電子保單新增「QR Code全語音朗讀功能」，便於視障者客戶得以透過智慧型手機即時聽取投保內容與保險保障的完整資訊，建立閱讀無礙的金融友善服務。

泰安產險說，該公司結合數位科技，藉由智慧型手機搭配無紙化的電子保單，讓視障者在保險過程中不再受限第三人的協助與幫忙，隨時掌握基本的保險權益。泰安QR Code全語音朗讀功能，僅須「開啟、選擇、讀取」簡易的三步驟。第一步驟：智慧型手機「開啟」語音朗讀功能，第二步驟「選擇」掃描電子保單或要保書的QR Code，第三步驟「讀取」，即時聽取保險內容的完整資訊。

除了QR Code全語音朗讀功能外，泰安產險表示，該公司長期關注不同客群所需，開發多元的溝通方式與服務管道，近年來投入多項關懷弱勢族群專案，包含：全台服務據點持續深化友善教育訓練、設立友善服務窗口、無障礙設施等；推動「手語翻譯服務」，聽語障客戶可經由家人或業務員事前撥打泰安0800客服專線、LINE或E-MAIL預約手語翻譯人員，經由線上平台提供手語翻譯，確保聽語障客戶獲得清晰且正確的保險訊息。

對於身心障礙人士及高齡族群，泰安產險說，該公司會安排專人說明保險商品內容、了解相關權益，或辦理理賠申請等業務。此外，泰安官網建置「金融友善服務專區（無障礙網頁）」，設有網路投保與理賠報案等暖心服務，亦是業界唯一成立24小時真人客服中心，全方位打造服務零時差的體驗。