行車難免違反相關法規，一般人違規被檢舉開罰往往是乖乖認錯。不過一位網友近日在高雄闖紅燈被檢舉開單後，竟在網路上嗆聲「祝檢舉人全家出意外，檢舉本人橫禍不斷 ，困苦一生！」讓許多網友看了紛紛開罵。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，自己連續被檢舉、開了兩張紅色罰單，因此被罰3600元，「祝檢舉人全家出意外，檢舉本人橫禍不斷 ，困苦一生！」原PO甚至先打預防針說要罵他闖紅燈的可以不要觀看文章，「不要跟我說你都沒闖過，違規被罰是活該沒錯，就不爽被垃圾檢舉！」

一名網友闖紅燈被檢舉開單後，竟詛咒檢舉人全家出意外，囂張嘴臉引發全網怒火。（翻攝自爆料公社）

仔細觀察照片可以發現，事發地點位於高雄市翠華路與葆禎路口，原PO在8月12日下午14時許違反交通號誌闖紅燈，惡行惡狀全被身後的行車紀錄器拍下，警方接獲檢舉後才會開單。

對此，許多網友紛紛湧入開罵，「有本事闖就要有本事繳，咖小！」、「當初你做這個決定的時候就應該有準備好被罰了….不滿意可以去申訴啊！」、「應該要讓你晚7天回家，不該給你紅單！」「哈哈哈！原來違規可以大小聲就對了，看到違規奇葩仔氣噗噗真的好爽～」。