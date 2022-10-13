讓基隆延續光榮！民進黨基隆市長候選人蔡適應12日接受黃暐瀚《下班瀚你聊》節目專訪，聊到他從當兵到從政的心路歷程。蔡適應告白表示，「45天以後，我將面對國民黨的謝國樑，但是我有信心勝選，因為只要基隆人對現在的生活滿意，自然就會希望由適應來承接林右昌的八年建設，讓基隆人再次驕傲、讓台灣頭延續光榮！」

蔡適應在受訪時談到，1995年台海飛彈危機的時候，他剛好入伍當兵，當時因為家境不是很好，所以簽下指職軍官，希望能改善家裡的環境，結果一下部隊就接獲長官命令，要把原本在台灣的部隊，移防金門前線，身為聯絡官的他，帶著阿兵哥到高雄搭船、內心忐忑。

「我當時在想，如果有人逃兵？有人想不開，那就麻煩了」，沒想到這些原本應該在本島當兵的義務役弟兄們，全都英勇上陣，推進前線、沒有怨言；他對這些袍澤深感敬佩！蔡適應標註「保護台灣，你我有責」。

蔡適應談到深耕基隆的從政之路，退伍之後，他來到王拓委員的辦公室工作，擔任基隆地方服務處的助理，2005年，在王拓委員的支持下，第一次參選基隆市議員，總共得票三千多，成為當時基隆最年輕的議員。

17年過去了，蔡適應第三屆市議員，拿到安樂區當時最高的得票數，2016年擊敗郝龍斌當選立委，2020年立委選舉，蔡適應的得票，已經開過十萬票。從三千增加到十萬，17年的歷練、他要感謝每位支持他的基隆人，也懇請基隆人給他機會延續光榮。