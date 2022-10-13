美式賣場好市多（Costco）品項眾多，還設有熟食區，方便民眾一次買齊想要的東西。日前有女網友表示，意外受到好市多店員的照顧，店員居然依照她的需求客製化披薩，讓她感到超驚喜，不過貼文一出，卻有其他人網友表示，「這樣做恐怕會害慘店員」。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，日前去好市多內湖店的熟食區消費，點了一個18吋夏威夷口味的披薩後，她詢問店員：「請問可以不加火腿只要鳳梨嗎？」店員果斷回覆，「可以呀！一個不加火腿的夏威夷」。

受到特別服務的原PO，開心地直呼：「真是佛心！」她也分享這份客製化的披薩照片，其中餅皮上灑滿鳳梨餡料和起司，讓人看了食指大動，原PO表示，輪到她取餐時，收銀員還特地幫她和製作披薩的員工確認餐點，讓她感到相當窩心。

女網友分享好市多店員為她客製的披薩，讓不少人看了羨慕。（圖／翻攝自FB Costco好市多 商品經驗老實說）

這則貼文曝光後，吸引將近9000名網友按讚朝聖，紛紛留言，「不知道能不能要一個沒三色豆的海鮮披薩」、「我上次問起司披薩不加番茄醬，被拒絕」、「原來可以這樣」，另外也有其他網友回應，「我覺得這個服務員可能會被公司罵，或是被其他同事罵，希望不要好心變壞事」、「會不會一PO完後，就不能特製了」、「這樣PO完，保證變不能客製，害死當時幫您客製的店員」。