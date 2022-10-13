經濟部訪美團今晚宣布首波成果！赴美的漢翔、台電、雲達、宏達電、稜研科技、鈺登科技今(13)日在美國華府，與美商GE、Intel、RingCentral等共簽署7項合作備忘錄，搶進再生能源及5G高科技通訊等先進科技商機。

簽約儀式由經濟部長王美花見證，貿易局長江文若局長與美國商務部助理部長Venkataraman均出席。

王美花與美國商務部部長雷蒙去年（2021）12月7日視訊會談，宣布共同建立台美科技貿易暨投資合作(TTIC＂)架構，促進台美雙邊貿易、投資及產業合作，今天7項MOU是在基礎上奠基。

今日簽署合作MOU多與減碳及5G通訊有關，再生能源合作方面，美商GE公司將分別與漢翔、台電合作，由GE協助漢翔建立燃氣渦輪快速發電機組的「維修在地化服務」，另與台電建立2050淨零碳排目標策略夥伴關係，深化後續雙方合作。

在5G領域合作方面，台美廠商本在資通訊產業上就建立合作基礎，如雲達科技(QCT) 與美商Intel、宏達電(HTC)與美商Lumen Technologies、美商RingCentral與HTC及鈺登科技等4組將共同發展、爭取5G專網於智慧製造、娛樂展演及醫療照護商機。

美商DuPont則提供關鍵陶瓷材料協助稜研科技(TMYTEK)開發毫米波天線及布局低軌衛星商機。經濟部表示，將持續協助兩邊廠商攜手爭取國際5G與寬頻基礎建設商機。

王美花指出，國際局勢多變，各國開始重視供應鏈韌性安全，期盼在MOU的架構下，提升彼此優勢，共同拓展國際市場的版圖。