美國勞工部統計局13日公布9月消費者物價指數（CPI），結果超出市場預期，其中核心CPI更升至6.6％，創下逾40年來最大增幅，凸顯通膨壓力迄今依舊相當沉重，這也強化外界預期聯準會（Fed）將在11月或甚至12月，繼續大舉升息3碼的做法。

受此利空衝擊，美股開盤跳空大跌，道瓊工業指數重摔逾500點、跌幅約在1.7％，標普5百與那斯達克也分別大跌2.08％與2.95％。

美債殖利率也出現狂升，2年期公債殖利率攀高到4.497％、逼近4.5％。10年期公債殖利率則是今年第二度衝破4％關卡到4.057％。

此外美元指數也上揚0.4％到113.74。

根據勞工部統計局的資料指出，9月CPI較前一個月成長0.4％，高出市場預期的月增0.2％。如與去年同期相比則激增8.2％，雖然低於8月的年增8.3％，但超出市場預期的年增8.1％。

值得注意的是扣除波動劇烈的食品與能源價格項目後，核心CPI月增0.4％、年增6.6％，後者更創下1982年8月以來最大年增幅。

雖然供應鏈瓶頸已經有所緩解，油價也從今春創下的高價回落，不過美國通膨迄今仍是居高不下。通膨難降加上就業市場持續緊俏，都讓Fed被迫持續實行激進貨幣政策直到2023年。Fed在日前發布上月會議紀錄時，就曾提到決策官員對於通膨持續處於高位感到擔憂。

根據勞工部統計局發布的資料顯示，9月CPI表現強勁主要是受到食品、住屋、運輸服務與醫療照護等項目價格指數勁揚的帶動。至於二手車與卡車、服飾與汽油等項目價格指數則出現較明顯下跌。數據指出，衡量住屋成本的住屋指數年增6.6％，並高占所有項目（不計食品與能源）增幅的逾4成。

Comerica銀行首席經濟學家亞當斯（Bill Adams）認為，通膨壓力從去年起就不斷累積，他預期通膨持續高檔的時間，恐較Fed預期至少還要拉長好幾個月。