俄烏戰爭引爆歐洲能源危機，歐盟執委會計劃在下周提出干預歐盟能源市場的新措施，協助家庭與企業抵擋電價和天然氣價格飆漲壓力。

歐盟能源執委辛森（Kadri Simson）12日表示，提案的宗旨是降低能源價格，並確保歐洲有足夠的天然氣維持工廠運作，家庭有暖氣過冬。

辛森在記者會表示，歐盟執委會主張藉由與供應商協商來降低價格。不過辛森亦表示：「如果談判的進展不夠迅速，我們必須做好準備，歐盟需要臨時機制來限制能源價格。」

歐盟此舉是回應俄羅斯將天然氣供給當作經濟戰的武器。俄國因入侵烏克蘭引來西方國家大規模制裁，俄國大砍對歐洲的輸氣量作為回擊，導致許多歐洲工廠停工或瀕臨破產。

此外，歐盟官員透露，下周的提案將包括設立天然氣聯合採購平台計畫。今年稍早歐盟便討論過這項提案，不過歐洲政府努力趕在冬季前儲備天然氣，對這項提議反應冷淡。

歐盟希望透過聯合行動來取得較低的天然氣價格，並避免會員國之間相互競爭。歐盟官員表示，這項計畫的目的是鞏固明年的天然氣供應。歐盟各國對於如何解決能源危機意見分歧，潛在提案是執委會尋找折衷辦法的努力之一。

義大利、法國和其他十多個歐盟會員國要求設制天然氣價格上限，此舉可能限制歐盟支付的天然氣進口價格。不過德國和其他國家則認為，設定價格上限可能導致供應商遠離歐洲市場，並助長能源消耗。

德國和其他數個銀彈充足的國家挹注巨資，援助消費者和產業抵禦能源價格躥揚，其他國家擔心本國企業將屈居弱勢。

辛森12日表示，任何壓低天然氣價格的干預舉動，還需要降低需求的額外措施輔助。歐盟先前同意一項自願性措施，鼓勵會員國減少15％的天然氣用量，不過歐盟亦表示，在緊急時刻，該目標可能變為強制性。