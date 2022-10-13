新光三越信義新天地－雅詩蘭黛美肌雙冠組，特價6300元，原價1萬7091元。（新光三越提供）

新光三越信義新天地新品上市，集雅社LG PuriCareAeroTower風革機，特價2萬5900元，原價2萬7900元。（新光三越提供）

微風松高PAPA LEWIS大坂珈琲，解封4人套餐，特價1680元，原價2080元。（微風提供）

微風南山草本24MM魔法梳買大送小，特價1260元，原價值1840元。（微風提供）

台北101 Dior Caro黑白帆布千鳥格紋小型鍊帶包，價格店洽。（台北101提供）

信義區百貨將迎周年慶盛事，新光三越信義新天地4個館，共175家新櫃首次參戰周年慶，美妝也推出買1送10＋1、買正貨送正貨的高CP值組合，預計可較去年業績增長1％；此外慶祝國境解封，民眾準備出國，國外觀光客也將自由來台下，台北101、微風都加碼回饋迎客。

緊接台北南西店之後，新光三越信義新天地周年慶將於10月20日（四）登場，業者觀察，近期出國旅遊的熱度增加，民眾外出意願也提升，年末聚會穿搭、美妝的需求更逐漸增加，發現尤其「外顯性」商品的銷售度提升，能夠展現自己風貌的新服飾、運動休閒、美妝品等都有顯著成長。

此外看好高爾夫商機，新光三越信義A9的高爾夫用品，今年1到9月業績至少成長3成，女性的高爾夫服飾更成長6成，A9擁有13家相關專櫃，加上A8更共超過40家品牌，是全台最完整的百貨高爾夫專區。

美妝部分，信義新天地觀察，近來顧客傾向大容量、買正貨送正貨的組合，優惠組以贈送相同品類最受歡迎，故今年特別推出買1送10再加1，提供「大滿罐」的同品項組，把錢花在刀口上，例如首4日排隊的「LANCOME?亮雙星賦活組」、「KIEHL’S保濕霜發燒限定組」等。台北信義新天地周慶檔期目標4店超越60億元，可較去年成長1％。

而為歡慶國境解封，微風廣場、信義、微風松高、微風南山等，即起至10月16日祭出限時解封回饋，免消費憑微風積點禮遇會員出示「解封後任一航空機票購票憑證」，即可抽獎55型 QLED 8K量子電視乙台。

另即起至10月16日，微風積點禮遇會員也有酬賓回饋，除享消費達門檻滿千送千點、滿萬送萬點外，也享指定消費點數13倍回饋；另外微風館內指定餐飲品牌：上海茶樓、Paddock、奧特拉麵、永心鳳茶等百家餐飲櫃位，可享87折優惠。

因應國境開放，台北101除首次擴大全館舉辦101明星熊、Damper Baby吉祥物互動外，10月20日至11月13日也將聯合18家以上信用卡，推出國際精品、流行美妝、餐飲伴手禮單筆買萬送千、買5萬送5000的10%單次回饋禮遇，吹響年底一路的節慶組曲。